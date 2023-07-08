ВСУ столкнулись с трудностями в использовании британских танков Challenger 2 из-за практически невыполнимых требований Лондона по их эксплуатации и обслуживанию. Об этом пишет InfoBRICS.

"Западная тяжёлая бронетехника, в том числе британский Challenger 2, <...> просто не подходит для киевского режима, так как не предназначена для того, чтобы воевать в таких условиях: полное отсутствие превосходства в воздухе и крайне ограниченная или даже отсутствующая CAS (непосредственная поддержка с воздуха. — Прим. Лайфа), — заявил обозреватель издания Драго Боснич.

Аналитик отметил, что в настоящее время Лондон намерен получить от Киева гарантии о том, что они не будут задействованы в рискованных операциях. По его словам, бронетехнику необходимо обслуживать и транспортировать в особых условиях, что делает эти танки самой прихотливой боевой единицей ВСУ. Кроме того, роль играют и их габариты, ведь западные танки на 30% больше и тяжелее советских или российских аналогов.

Как объяснил Боснич, из-за трудностей с передвижением по степной грязи уменьшается вероятность успешного проведения манёвров. В связи с этим военные начинают передвигаться по дорогам и становятся лёгкой добычей для авиации, артиллерии и пехоты.

"Использование <...> Challenger 2 оказалось не только бесполезным в военном отношении для киевского режима, но и весьма смертоносным для бесчисленного количества насильственно призванных украинцев, которые были бессмысленно убиты во время недавних контрнаступательных операций против российских военных", — заключил эксперт.