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8 июля, 11:19

Литва перекрыла движение в пункте пропуска Мядининкай на границе с Белоруссией

Литовская сторона в одностороннем порядке прекратила оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска Мядининкай на границе с Белоруссией, сообщили в Погранкомитете Союзного государства.

"Сегодня в 13:00 литовская сторона в одностороннем порядке прекратила оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска Мядининкай (напротив пункта пропуска Каменный Лог). Подчёркиваем, что белорусская сторона готова осуществлять пропуск лиц и транспорта", говорится в опубликованном сообщении.

Там подчеркнули, что вся ответственность за обострение обстановки на границе и образование очередей лежит на Литве.

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Ранее генеральное командование Польши сообщило о переброске к границам с Белоруссией тысячи солдат и почти 200 единиц техники. Там утверждают, что причиной таких манёвров является демонстрация возможности реагировать на попытки дестабилизации на границе.

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Матвей Константинов
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