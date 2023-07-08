Литва перекрыла движение в пункте пропуска Мядининкай на границе с Белоруссией

Литовская сторона в одностороннем порядке прекратила оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска Мядининкай на границе с Белоруссией, сообщили в Погранкомитете Союзного государства.

"Сегодня в 13:00 литовская сторона в одностороннем порядке прекратила оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска Мядининкай (напротив пункта пропуска Каменный Лог). Подчёркиваем, что белорусская сторона готова осуществлять пропуск лиц и транспорта", — говорится в опубликованном сообщении.

Там подчеркнули, что вся ответственность за обострение обстановки на границе и образование очередей лежит на Литве.