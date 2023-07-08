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8 июля, 13:49

В московском метро открылась фотовыставка, посвящённая собакам-поводырям

<p>Собаки-поводыри в метро Москвы. Обложка © <a href="https://www.mos.ru/news/item/126374073/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mos.ru</a></p>

Собаки-поводыри в метро Москвы. Обложка © Mos.ru

В Москве открылась выставка "Не просто собака" о собаках-проводниках, которые помогают пассажирам столичного метрополитена. Посмотреть на трогательные снимки можно до 20 июля в холле станции метро "Выставочная".

В пресс-службе Правительства Москвы напомнили, что специально обученные животные ежедневно помогают незрячим и слабовидящим людям передвигаться по городу, фотографы запечатлели работу помощников на станциях БКЛ. Всего на выставке представлено 30 фотографий собак.

  • Собака-поводырь в метро Москвы. Фото © Mos.ru
    Собака-поводырь в метро Москвы. Фото © Mos.ru
  • Собака-поводырь в метро Москвы. Фото © Mos.ru
    Собака-поводырь в метро Москвы. Фото © Mos.ru
  • Выставка "Не просто собака" на станции метро "Выставочная". Фото © Mos.ru
    Выставка "Не просто собака" на станции метро "Выставочная". Фото © Mos.ru
  • Выставка "Не просто собака" на станции метро "Выставочная". Фото © Mos.ru
    Выставка "Не просто собака" на станции метро "Выставочная". Фото © Mos.ru
  • Выставка "Не просто собака" на станции метро "Выставочная". Фото © Mos.ru
    Выставка "Не просто собака" на станции метро "Выставочная". Фото © Mos.ru
  • Выставка "Не просто собака" на станции метро "Выставочная". Фото © Mos.ru
    Выставка "Не просто собака" на станции метро "Выставочная". Фото © Mos.ru

Собака-поводырь в метро Москвы. Фото © Mos.ru

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Посетители выставки смогут ознакомиться с вдохновляющими историями о собаках-проводниках, а также узнать о правилах поведения с ними, перейдя на сайт по QR-коду. Страничка адаптирована для незрячих и слабовидящих людей, поэтому описание фотографий и истории можно будет прослушать.

"С 2014 года мы содействуем Российской школе подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых в обучении животных для сопровождения слабовидящих пассажиров. За время существования проекта обучение под контролем сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) прошли 290 собак", — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Напомним, что инспекторы сопровождают незрячих и слабовидящих пассажиров с собаками-проводниками по заявкам. Её можно оставить на сайте подземки, а также в приложении "Метро Москвы".

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Ранее гендиректор Российской школы подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых Артём Астанин назвал две лучшие породы собак-поводырей для слепых. Также эксперт отметил, что их готовят перед встречей с хозяином в течение полутора лет.

Ирина Фальке
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