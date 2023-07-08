В московском метро открылась фотовыставка, посвящённая собакам-поводырям

В Москве открылась выставка "Не просто собака" о собаках-проводниках, которые помогают пассажирам столичного метрополитена. Посмотреть на трогательные снимки можно до 20 июля в холле станции метро "Выставочная".

В пресс-службе Правительства Москвы напомнили, что специально обученные животные ежедневно помогают незрячим и слабовидящим людям передвигаться по городу, фотографы запечатлели работу помощников на станциях БКЛ. Всего на выставке представлено 30 фотографий собак.













Посетители выставки смогут ознакомиться с вдохновляющими историями о собаках-проводниках, а также узнать о правилах поведения с ними, перейдя на сайт по QR-коду. Страничка адаптирована для незрячих и слабовидящих людей, поэтому описание фотографий и истории можно будет прослушать.

"С 2014 года мы содействуем Российской школе подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых в обучении животных для сопровождения слабовидящих пассажиров. За время существования проекта обучение под контролем сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) прошли 290 собак", — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Напомним, что инспекторы сопровождают незрячих и слабовидящих пассажиров с собаками-проводниками по заявкам. Её можно оставить на сайте подземки, а также в приложении "Метро Москвы".