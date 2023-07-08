Песков: Путин не созванивался с Эрдоганом после его переговоров с Зеленским
Президент России Владимир Путин ещё не созванивался с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом после его стамбульских переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Пока нет", — сказал он ТАСС, отвечая на вопрос о том, был ли уже такой телефонный разговор или запланирован ли в ближайшее время.
Ранее Лайф уже рассказывал, что после встречи с главой Незалежной Реджеп Эрдоган планирует обсудить с Владимиром Путиным продление зерновой сделки. По словам турецкого политика, Анкара выступает за пролонгацию минимум на три месяца.
ТАСС / Метцель Михаил