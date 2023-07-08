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8 июля, 12:50

Песков: Путин не созванивался с Эрдоганом после его переговоров с Зеленским

Президент России Владимир Путин ещё не созванивался с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом после его стамбульских переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Пока нет", — сказал он ТАСС, отвечая на вопрос о том, был ли уже такой телефонный разговор или запланирован ли в ближайшее время.

В Кремле не исключили возможность встречи Путина и Эрдогана

В Кремле не исключили возможность встречи Путина и Эрдогана

Ранее Лайф уже рассказывал, что после встречи с главой Незалежной Реджеп Эрдоган планирует обсудить с Владимиром Путиным продление зерновой сделки. По словам турецкого политика, Анкара выступает за пролонгацию минимум на три месяца.

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ТАСС / Метцель Михаил

Николь Вербер
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