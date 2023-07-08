Известный боец поп-ММА подпал под проверку СК после публикации речи Басаева

Следственный комитет проверит бойца поп-ММА и звезду промоушена "Наше дело" Ильяса Якубова на предмет публичных призывов к экстремистской деятельности из-за видео с речью террориста Шамиля Басаева. Как пишет Mash, злополучные кадры он выложил в одной из социальных сетей, подкрепив футажи с тренировки.