Известный боец поп-ММА подпал под проверку СК после публикации речи Басаева
СК проверит бойца поп-ММА Ильяса Якубова на предмет призывов к экстремизму
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Следственный комитет проверит бойца поп-ММА и звезду промоушена "Наше дело" Ильяса Якубова на предмет публичных призывов к экстремистской деятельности из-за видео с речью террориста Шамиля Басаева. Как пишет Mash, злополучные кадры он выложил в одной из социальных сетей, подкрепив футажи с тренировки.
Причём недовольство со стороны аудитории не останавливало его. Заявление на спортсмена, как сообщается, написал ветеран боевых действий в Чечне и глава организации "Армия защитников Отечества" Иван Отраковский.
Напомним, недавно своё от закона получил другой боец ММА — Асхаб Магомедов. В 2021 году он и его сообщник угрожали избить и публично опозорить 17-летнего подростка, который продал сыну влиятельного предпринимателя поддельные часы. Мещанский район суд Москвы приговорил его к четырём годам лишения свободы условно и штрафу в 300 тысяч рублей.