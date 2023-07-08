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8 июля, 13:41

Известный боец поп-ММА подпал под проверку СК после публикации речи Басаева

СК проверит бойца поп-ММА Ильяса Якубова на предмет призывов к экстремизму

<p>Обложка © ТАСС / Сергей Петров</p>

Обложка © ТАСС / Сергей Петров

Следственный комитет проверит бойца поп-ММА и звезду промоушена "Наше дело" Ильяса Якубова на предмет публичных призывов к экстремистской деятельности из-за видео с речью террориста Шамиля Басаева. Как пишет Mash, злополучные кадры он выложил в одной из социальных сетей, подкрепив футажи с тренировки.

Причём недовольство со стороны аудитории не останавливало его. Заявление на спортсмена, как сообщается, написал ветеран боевых действий в Чечне и глава организации "Армия защитников Отечества" Иван Отраковский.

Участником кровавых разборок на Урале оказался известный боец ММА

Участником кровавых разборок на Урале оказался известный боец ММА

Напомним, недавно своё от закона получил другой боец ММА — Асхаб Магомедов. В 2021 году он и его сообщник угрожали избить и публично опозорить 17-летнего подростка, который продал сыну влиятельного предпринимателя поддельные часы. Мещанский район суд Москвы приговорил его к четырём годам лишения свободы условно и штрафу в 300 тысяч рублей.

Матвей Константинов
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