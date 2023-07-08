Кортеж польских политиков попал в аварию на Украине
"Страна.ua": Кортеж польских дипломатов попал в ДТП под Тернополем
На Украине один из автомобилей кортежа польских дипломатов попал в аварию на трассе Ковель – Черновцы в Тернопольской области. Об этом сообщает портал "Страна.ua" со ссылкой на источник в полиции.
"Вчера в Тернопольской области кортеж польских дипломатов попал в ДТП, один человек госпитализирован, несколько получили травмы", — говорится в сообщении.
По словам полицейских, за рулём попавшей в ДТП машины находился ассистент военного атташе Польши Вуйцика Мячеслава Наленч Матай. В какой-то момент он выехал на встречку и столкнулся с припаркованным на обочине авто с водителем внутри.
Автомобилист — Олег Лищук — был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Виновник ДТП Матай отказался проходить освидетельствование на алкогольное или наркотическое опьянение. Посольство Польши на Украине инцидент пока не прокомментировало.
Напомним, что накануне премьер Польши Матеуш Моравецкий приехал на Украину и установил на месте уничтоженной бандеровцами деревни крест в память о жертвах Волынской резни. Политик также посетил кладбище, где похоронили убитых поляков и зажёг там свечу.
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