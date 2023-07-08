Кортеж польских политиков попал в аварию на Украине

На Украине один из автомобилей кортежа польских дипломатов попал в аварию на трассе Ковель – Черновцы в Тернопольской области. Об этом сообщает портал "Страна.ua" со ссылкой на источник в полиции.

"Вчера в Тернопольской области кортеж польских дипломатов попал в ДТП, один человек госпитализирован, несколько получили травмы", — говорится в сообщении.

По словам полицейских, за рулём попавшей в ДТП машины находился ассистент военного атташе Польши Вуйцика Мячеслава Наленч Матай. В какой-то момент он выехал на встречку и столкнулся с припаркованным на обочине авто с водителем внутри.

Автомобилист — Олег Лищук — был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Виновник ДТП Матай отказался проходить освидетельствование на алкогольное или наркотическое опьянение. Посольство Польши на Украине инцидент пока не прокомментировало.