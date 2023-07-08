Регион

Уведомления отключены

8 июля, 14:59

Кортеж польских политиков попал в аварию на Украине

"Страна.ua": Кортеж польских дипломатов попал в ДТП под Тернополем

На Украине один из автомобилей кортежа польских дипломатов попал в аварию на трассе Ковель – Черновцы в Тернопольской области. Об этом сообщает портал "Страна.ua" со ссылкой на источник в полиции.

"Вчера в Тернопольской области кортеж польских дипломатов попал в ДТП, один человек госпитализирован, несколько получили травмы", — говорится в сообщении.

По словам полицейских, за рулём попавшей в ДТП машины находился ассистент военного атташе Польши Вуйцика Мячеслава Наленч Матай. В какой-то момент он выехал на встречку и столкнулся с припаркованным на обочине авто с водителем внутри.

Автомобилист — Олег Лищук — был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Виновник ДТП Матай отказался проходить освидетельствование на алкогольное или наркотическое опьянение. Посольство Польши на Украине инцидент пока не прокомментировало.

Ганчев: Сотрудники ВГА Харьковской области попали под обстрел ВСУ

Ганчев: Сотрудники ВГА Харьковской области попали под обстрел ВСУ

Напомним, что накануне премьер Польши Матеуш Моравецкий приехал на Украину и установил на месте уничтоженной бандеровцами деревни крест в память о жертвах Волынской резни. Политик также посетил кладбище, где похоронили убитых поляков и зажёг там свечу.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке
  • Новости
  • Польша
  • Украина
  • ДТП
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров