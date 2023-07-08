Ганчев: Сотрудники ВГА Харьковской области попали под обстрел ВСУ

Украинские боевики обстреляли кортеж работников военно-гражданской администрации Харьковской области. По словам главы ВГА Виталия Ганчева, обошлось без серьёзных жертв. Ранено два сотрудника.

Глава ВГА Виталий Ганчев сообщил об обстреле со стороны ВСУ машин сотрудников администрации. Видео © t.me / "Говорит Ганчев"

"Сотрудники ВГА Харьковской области, выполняя рабочие задачи на подконтрольной ВС РФ территории нашего региона, попали под обстрел ВСУ. Осколками посечена одна из служебных машин. Слава богу, обошлось без жертв. У двоих сотрудников несколько царапин", — сообщил Ганчев в телеграм-канале.

Глава ВГА добавил, что, несмотря на это, работники администрации продолжат свою деятельность и у ВСУ "не получится никого запугать или отстранить от работы".