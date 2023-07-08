В Югре ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

"В Белоярском районе с 6 июля введён режим чрезвычайной ситуации, с 7 июля — в лесах Октябрьского, Берёзовского районов. С 8 июля ввожу режим чрезвычайной ситуации на территории всего автономного округа", — заявила губернатор в своём телеграм-канале.

По словам Комаровой, по состоянию на 15:00 (местное время) 8 июля на территории региона действуют 39 лесных пожаров на площади 9114,18 га; а также пять ландшафтных — на площади 599 га. В тушении огня задействованы 573 человека, в том числе работники Авиалесоохраны, МЧС и добровольцы. Также в борьбе с пожарами помогают соседние регионы.