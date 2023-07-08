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8 июля, 15:58

В Югре ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Губернатор Комарова заявила о введении в Югре режима ЧС из-за лесных пожаров

<p>Лесной пожар в Югре. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/komarova_ugra/1275" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Глава ХМАО Наталья Комарова</a></p>

Лесной пожар в Югре. Обложка © Telegram / Глава ХМАО Наталья Комарова

На всей территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) — Югра введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за лесных пожаров. Об этом сообщила глава региона Наталья Комарова.

"В Белоярском районе с 6 июля введён режим чрезвычайной ситуации, с 7 июля — в лесах Октябрьского, Берёзовского районов. С 8 июля ввожу режим чрезвычайной ситуации на территории всего автономного округа", — заявила губернатор в своём телеграм-канале.

По словам Комаровой, по состоянию на 15:00 (местное время) 8 июля на территории региона действуют 39 лесных пожаров на площади 9114,18 га; а также пять ландшафтных — на площади 599 га. В тушении огня задействованы 573 человека, в том числе работники Авиалесоохраны, МЧС и добровольцы. Также в борьбе с пожарами помогают соседние регионы.

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Никита Никонов
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