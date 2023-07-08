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8 июля, 17:37

В США разбился летевший из Лас-Вегаса в Сан-Диего бизнесджет, никто не выжил

CNN: Около Сан-Диего разбился бизнесджет Cessna, погибло шесть человек

Неподалёку от Сан-Диего (штат Калифорния, США) разбился бизнесджет Cessna. В результате крушения погибли все пассажиры борта и весь его экипаж. О трагедии сообщил телеканал CNN.

Самолёт летел из Лас-Вегаса. В 4:15 по местному времени он упал, не долетев ста километров до Сан-Диего, и загорелся. К месту катастрофы быстро приехали сотрудники экстренных служб, но не успели никого спасти. Все шесть человек, летевших этим бортом, погибли. Их имена пока не названы.

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Ранее Лайф писал, что самолёт Ан-2 совершил вынужденную посадку в Кировской области. На его борту находилось пять человек, к счастью, ситуация разрешилась благополучно — никто из них не пострадал.

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Юрий Лысенко
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