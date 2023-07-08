Английская молодёжка выиграла чемпионат Европы, не пропустив за турнир ни одного гола

Сборная Англии обыграла Испанию в финале молодёжного чемпионата Европы (игроки до 21 года) по футболу. Встреча состоялась в Батуми на стадионе "Батуми-арена" и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол был забит полузащитником Коулом Палмером на четвёртой минуте добавленного к первому тайму времени. У испанцев был шанс отыграться на девятой минуте дополнительного времени во втором тайме — судья назначил 11-метровый удар, но забить с пенальти не получилось.

Англичане завершили турнир без единого пропущенного мяча. Разница голов в шести играх — 11:0.

Это третья для английской сборной победа на молодёжных чемпионатах Европы, до этого она выигрывала в 1982 и 1984 годах. Столько же побед и на счёту советских сборных (1976, 1980 и 1990). Больше всего побед у сборных Италии и Испании — по пять титулов у каждой из стран.