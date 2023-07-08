"Шопинг-тур": Названа критическая ошибка Зеленского в заграничных поездках

Президент Украины Владимир Зеленский во время зарубежных поездок решает только личные вопросы, намеренно избегая общения с украинскими беженцами. Об этом заявил на своём ютуб-канале Олег Соскин, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы.

По его словам, Зеленский игнорирует нужды своих граждан. Он был уже во многих странах, но не встречался там с украинцами.

"Вы все видели этот так называемый шопинг-тур Зеленского. Он был во всех странах, но не встретился с украинскими беженцами", — заявил политик.

Соскин добавил, что Зеленский абсолютно "чужероден" для Украины и далёк от этого народа, поэтому в Незалежной стоило бы провести досрочные выборы.