"Шопинг-тур": Названа критическая ошибка Зеленского в заграничных поездках
Экс-советник Кучмы: Зеленский в своих турне игнорирует беженцев с Украины
Президент Украины Владимир Зеленский во время зарубежных поездок решает только личные вопросы, намеренно избегая общения с украинскими беженцами. Об этом заявил на своём ютуб-канале Олег Соскин, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы.
По его словам, Зеленский игнорирует нужды своих граждан. Он был уже во многих странах, но не встречался там с украинцами.
"Вы все видели этот так называемый шопинг-тур Зеленского. Он был во всех странах, но не встретился с украинскими беженцами", — заявил политик.
Соскин добавил, что Зеленский абсолютно "чужероден" для Украины и далёк от этого народа, поэтому в Незалежной стоило бы провести досрочные выборы.
Ранее Олег Соскин предрёк украинцам страшную осень и призвал "адаптироваться уже сейчас" — уезжать в Европу. Ничего хорошего уже не будет, заявил экс-советник Кучмы.
ТАСС / ЕРА / JAKUB GAVLAK