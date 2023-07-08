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8 июля, 19:06

"Шопинг-тур": Названа критическая ошибка Зеленского в заграничных поездках

Экс-советник Кучмы: Зеленский в своих турне игнорирует беженцев с Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время зарубежных поездок решает только личные вопросы, намеренно избегая общения с украинскими беженцами. Об этом заявил на своём ютуб-канале Олег Соскин, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы.

По его словам, Зеленский игнорирует нужды своих граждан. Он был уже во многих странах, но не встречался там с украинцами.

"Вы все видели этот так называемый шопинг-тур Зеленского. Он был во всех странах, но не встретился с украинскими беженцами", — заявил политик.

Соскин добавил, что Зеленский абсолютно "чужероден" для Украины и далёк от этого народа, поэтому в Незалежной стоило бы провести досрочные выборы.

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Ранее Олег Соскин предрёк украинцам страшную осень и призвал "адаптироваться уже сейчас" — уезжать в Европу. Ничего хорошего уже не будет, заявил экс-советник Кучмы.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / JAKUB GAVLAK

Ирина Фальке
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