Глава Чечни Кадыров ушёл в отпуск
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ушёл в отпуск. Распоряжение об этом опубликовано на сайте главы региона.
"Убываю в ежегодный оплачиваемый отпуск с 3 июля 2023 года", — сказано в документе.
Исполнять обязанности главы республики назначен председатель правительства региона Муслим Хучиев.
Последний раз Рамзан Кадыров был в отпуске в январе текущего года. Тогда он рассказывал, как даже на отдыхе продолжает получать рабочую информацию.
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