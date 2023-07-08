Глава Чечни Кадыров ушёл в отпуск

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ушёл в отпуск. Распоряжение об этом опубликовано на сайте главы региона.

"Убываю в ежегодный оплачиваемый отпуск с 3 июля 2023 года", — сказано в документе.

Последний раз Рамзан Кадыров был в отпуске в январе текущего года. Тогда он рассказывал, как даже на отдыхе продолжает получать рабочую информацию.