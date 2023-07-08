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8 июля, 20:53

Глава Чечни Кадыров ушёл в отпуск

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ушёл в отпуск. Распоряжение об этом опубликовано на сайте главы региона.

"Убываю в ежегодный оплачиваемый отпуск с 3 июля 2023 года", — сказано в документе.

Кадыров и Делимханов в прямом эфире ответили "шайтанам и сплетникам"

Кадыров и Делимханов в прямом эфире ответили "шайтанам и сплетникам"

Исполнять обязанности главы республики назначен председатель правительства региона Муслим Хучиев.

Последний раз Рамзан Кадыров был в отпуске в январе текущего года. Тогда он рассказывал, как даже на отдыхе продолжает получать рабочую информацию.

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t.me / Kadyrov_95

Артур Лапсаков
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