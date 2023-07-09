Назначен новый командующий Нацгвардией Украины
Зеленский назначил Пивненко новым командующим Нацгвардией Украины
Полковник Александр Пивненко назначен новым командующим Национальной гвардией Украины. Соответствующее решение озвучил президент страны Владимир Зеленский в ходе митинга во Львове.
Пивненко командовал 3-й бригадой оперативного назначения Нацгвардии, участвовавшей в боях за Артёмовск. В марте 2023 года он был удостоен звания героя Украины.
В 2022 году командующим Нацгвардией был назначен Юрий Лебедь. О причинах его замены неизвестно.
А ранее Лайф писал, что украинский лидер Владимир Зеленский посетил остров Змеиный в Чёрном море спустя год после вывода оттуда ВС России. По его словам, там он почтил память погибших украинских солдат.
t.me / "Политика страны"