Назначен новый командующий Нацгвардией Украины

Полковник Александр Пивненко назначен новым командующим Национальной гвардией Украины. Соответствующее решение озвучил президент страны Владимир Зеленский в ходе митинга во Львове.

Пивненко командовал 3-й бригадой оперативного назначения Нацгвардии, участвовавшей в боях за Артёмовск. В марте 2023 года он был удостоен звания героя Украины.

В 2022 году командующим Нацгвардией был назначен Юрий Лебедь. О причинах его замены неизвестно.