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Опубликовано 8 июля 2023, 23:07

На Украине ожидают нидерландские противоминные корабли

Резников заявил о скором получении Киевом противоминных кораблей от Нидерландов

Нидерланды поставят Киеву противоминные корабли. Об этом в эфире телеканала "Рада" сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, в Великобритании уже стоят два противоминных корабля под украинскими флагами, а скоро такие корабли будут получены от правительства Нидерландов. Остаются ещё подводные лодки, отметил Резников.

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Ранее в Белом доме заявили, что Украина может получить F-16 ещё до завершения конфликта. Что касается поставок Киеву ракет ATACMS с дальностью действия до 300 километров, то по ним окончательного решения ещё не принято.

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Лариса Сафронова
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