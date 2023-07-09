На Украине ожидают нидерландские противоминные корабли

Нидерланды поставят Киеву противоминные корабли. Об этом в эфире телеканала "Рада" сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, в Великобритании уже стоят два противоминных корабля под украинскими флагами, а скоро такие корабли будут получены от правительства Нидерландов. Остаются ещё подводные лодки, отметил Резников.