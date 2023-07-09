Зеленский рассмотрит петицию о сохранении украинского дубляжа иностранного кино

Президент Украины Владимир Зеленский должен рассмотреть петицию против законопроекта о статусе английского языка в стране, так как она набрала необходимые 25 тысяч подписей на сайте его офиса.

Планировалось, что иностранные фильмы в кинотеатрах будут идти на английском языке с субтитрами на украинском, к 2025 году доля таких фильмов должна была составить 50%, а к 2027-му — 100%. В петиции предлагается пересмотреть этот вопрос, чтобы не снижать популярность украинского языка и не наносить урон кинотеатрам и индустрии дубляжа.

Авторы обращения также считают, что отсутствие картин на украинском языке приведёт к тому, что граждане начнут смотреть пиратские ленты на русском. Поэтому, считают они, целесообразно увеличить количество сеансов на языке оригинала с украинскими субтитрами, чтобы оставить зрителю право выбора, на каком языке смотреть кинофильмы.