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9 июля, 02:06

В Индии оценили потери от сильнейших за последние 20 лет ливней

NDTV: Один человек погиб, 15 зданий разрушены из-за сильнейших ливней в Дели

В индийской столице Дели сильнейшие за последние 20 лет ливни привели к гибели одного человека и разрушению 15 зданий. Об этом сообщает NDTV, ссылаясь на пожарную службу города.

Потоп в Дели, вызванный сильнейшими ливнями. Видео © Facebook (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / Reel

По данным телеканала, сильнее всего пострадал район Коннот-Плейс, в котором много деловых и коммерческих центров. 58-летняя женщина погибла, когда из-за сильного дождя на неё рухнула стена колледжа. Стена другого учебного заведения, падая, повредила примерно 15 автомобилей и около десятка мотоциклов и скутеров.

Метеорологический департамент Индии прогнозирует в Дели сильные дожди в течение двух-трёх дней.

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А ранее Лайф писал, что пятый человек умер в Индии от "пожирающей мозг" амёбы. 15-летний подросток подхватил инфекцию, купаясь в местном водоёме.

Обложка ©

Кадр из видео Facebook (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / Reel

Лариса Сафронова
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