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8 июля, 10:00

Пятый человек умер в Индии от "пожирающей мозг" амёбы

В Индии 15-летний подросток умер из-за заразившей мозг амёбы неглерия Фоулера

В индийском штате Керала пятнадцатилетний подросток скончался в результате заражения мозга амёбой неглерия Фоулера (Naegleria fowleri). Об этом сообщает телеканал News18 со ссылкой на региональный Минздрав.

Министр здравоохранения штата Вина Джордж рассказал, что мальчик проживал в деревне Панавалли (район Алаппужа) на юго-востоке страны, где и подхватил инфекцию, купаясь в местном водоёме. Министерство рекомендовало жителям избегать купания в загрязнённой воде. Это уже пятый случай смерти от данной амёбы в штате Керала.

"Все инфицированные пациенты умерли, а смертность от этой инфекции составила 100%", — заявил Джордж.

Naegleria fowleri проникает в тело через нос и заражает человеческий мозг. Первые симптомы амёбного менингоэнцефалита — лихорадка, головная боль, рвота и судороги.

Назван единственный способ заразиться амёбой-мозгоедом

Назван единственный способ заразиться амёбой-мозгоедом

Напомним, что ранее в Пакистане 30-летний Мустафа Шафик умер после заражения амёбой неглерия Фоулера. Об инфицировании узнали на следующий день, но спасти мужчину не смогли. В Роспотребнадзоре россиян успокоили: в РФ "поедающая мозг" амёба не водится, но это не отменяет тот факт, что в прудах, озёрах и реках можно заразиться другими вирусными и бактериальными инфекциями.

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Ирина Фальке
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