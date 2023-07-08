Пятый человек умер в Индии от "пожирающей мозг" амёбы
В Индии 15-летний подросток умер из-за заразившей мозг амёбы неглерия Фоулера
В индийском штате Керала пятнадцатилетний подросток скончался в результате заражения мозга амёбой неглерия Фоулера (Naegleria fowleri). Об этом сообщает телеканал News18 со ссылкой на региональный Минздрав.
Министр здравоохранения штата Вина Джордж рассказал, что мальчик проживал в деревне Панавалли (район Алаппужа) на юго-востоке страны, где и подхватил инфекцию, купаясь в местном водоёме. Министерство рекомендовало жителям избегать купания в загрязнённой воде. Это уже пятый случай смерти от данной амёбы в штате Керала.
"Все инфицированные пациенты умерли, а смертность от этой инфекции составила 100%", — заявил Джордж.
Naegleria fowleri проникает в тело через нос и заражает человеческий мозг. Первые симптомы амёбного менингоэнцефалита — лихорадка, головная боль, рвота и судороги.
Напомним, что ранее в Пакистане 30-летний Мустафа Шафик умер после заражения амёбой неглерия Фоулера. Об инфицировании узнали на следующий день, но спасти мужчину не смогли. В Роспотребнадзоре россиян успокоили: в РФ "поедающая мозг" амёба не водится, но это не отменяет тот факт, что в прудах, озёрах и реках можно заразиться другими вирусными и бактериальными инфекциями.
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