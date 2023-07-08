Пятый человек умер в Индии от "пожирающей мозг" амёбы

В индийском штате Керала пятнадцатилетний подросток скончался в результате заражения мозга амёбой неглерия Фоулера (Naegleria fowleri). Об этом сообщает телеканал News18 со ссылкой на региональный Минздрав.

Министр здравоохранения штата Вина Джордж рассказал, что мальчик проживал в деревне Панавалли (район Алаппужа) на юго-востоке страны, где и подхватил инфекцию, купаясь в местном водоёме. Министерство рекомендовало жителям избегать купания в загрязнённой воде. Это уже пятый случай смерти от данной амёбы в штате Керала.

"Все инфицированные пациенты умерли, а смертность от этой инфекции составила 100%", — заявил Джордж.