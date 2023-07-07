Россиянам рассказали, стоит ли бояться "поедающую мозг" амёбу, убившую пакистанца
В Роспотребнадзоре заявили, что в РФ не водится "поедающая мозг" амёба
В российских водоёмах не обитает "поедающая мозг" амёба, из-за которой в Пакистане скончался 30-летний мужчина. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре. Случаев заражения в РФ не было.
"Случаи неглериоза в России не регистрировались. Указанная амёба в водоёмах на территории РФ не обитает", — цитирует ведомство "Российская газета".
Однако в Роспотребнадзоре предупредили, что в российских прудах, озёрах и реках можно заразиться вирусными и бактериальными инфекциями. Кроме того, купающимся грозят грибок, гепатит А, лямблиоз и другие заболевания. В ведомстве рекомендовали купаться в специально оборудованных, проверенных водоёмах.
Ранее Лайф сообщал о том, что в городе Лахор в Пакистане 30-летний Мустафа Шафик умер после заражения амёбой неглерия Фоулера. Это первый подобный случай заражения в городе и четвёртый — в стране.
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