Россиянам рассказали, стоит ли бояться "поедающую мозг" амёбу, убившую пакистанца

В российских водоёмах не обитает "поедающая мозг" амёба, из-за которой в Пакистане скончался 30-летний мужчина. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре. Случаев заражения в РФ не было.

"Случаи неглериоза в России не регистрировались. Указанная амёба в водоёмах на территории РФ не обитает", — цитирует ведомство "Российская газета".

Однако в Роспотребнадзоре предупредили, что в российских прудах, озёрах и реках можно заразиться вирусными и бактериальными инфекциями. Кроме того, купающимся грозят грибок, гепатит А, лямблиоз и другие заболевания. В ведомстве рекомендовали купаться в специально оборудованных, проверенных водоёмах.