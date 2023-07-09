Макрон притормозил открытие офиса НАТО в Токио, пишут СМИ
NHK: Открытие офиса НАТО в Японии под вопросом из-за позиции Франции
Президент Франции Эмманюэль Макрон притормозил осуществление инициативы по открытию офиса НАТО в Токио. Об этом сообщает японский телеканал NHK со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
"НАТО охватывает Североатлантический регион, и в тексте договора также оговаривается его сфера действия", — заявил журналистам официальный представитель канцелярии президента Франции.
Макрон обозначил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу свою позицию. Ожидается, что создание офиса связи альянса в Японии будет обсуждаться на саммите НАТО, который пройдёт в Литве 11–12 июля. Если Париж продолжит выступать против, открыть офис будет проблематично, потому что необходимо получить согласие всех членов блока.
Ранее Лайф писал, что премьер Японии Фумио Кисида примет участие в саммитах НАТО и ЕС. Кроме того, глава японского правительства намерен совершить поездку на Ближний Восток с 16 по 19 июля.
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