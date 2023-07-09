Макрон притормозил открытие офиса НАТО в Токио, пишут СМИ

Президент Франции Эмманюэль Макрон притормозил осуществление инициативы по открытию офиса НАТО в Токио. Об этом сообщает японский телеканал NHK со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

"НАТО охватывает Североатлантический регион, и в тексте договора также оговаривается его сфера действия", — заявил журналистам официальный представитель канцелярии президента Франции.

Макрон обозначил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу свою позицию. Ожидается, что создание офиса связи альянса в Японии будет обсуждаться на саммите НАТО, который пройдёт в Литве 11–12 июля. Если Париж продолжит выступать против, открыть офис будет проблематично, потому что необходимо получить согласие всех членов блока.