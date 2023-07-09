Российские военные уничтожили танк и два пикапа ВСУ на Сватовском направлении

Военные России успешно отразили атаку 66-й механизированной бригады ВСУ на Сватовском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

Как он рассказал РИА "Новости", российские войска уничтожили танк, боевую бронированную машину и два пикапа украинских военных.