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Регион
Опубликовано 9 июля 2023, 04:02

Российские военные уничтожили танк и два пикапа ВСУ на Сватовском направлении

Военные России успешно отразили атаку 66-й механизированной бригады ВСУ на Сватовском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

Как он рассказал РИА "Новости", российские войска уничтожили танк, боевую бронированную машину и два пикапа украинских военных.

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Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили базу горючего для военной техники ВСУ в Запорожье. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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t.me / Минобороны России

Артур Лапсаков
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