Российские военные уничтожили танк и два пикапа ВСУ на Сватовском направлении
Военные России успешно отразили атаку 66-й механизированной бригады ВСУ на Сватовском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.
Как он рассказал РИА "Новости", российские войска уничтожили танк, боевую бронированную машину и два пикапа украинских военных.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили базу горючего для военной техники ВСУ в Запорожье. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
t.me / Минобороны России