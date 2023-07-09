В Бурятии хозяину оружейного магазина грозит 8 лет тюрьмы за продажу патронов другу

В Бурятии директор оружейного магазина продал своему другу пять тысяч патронов, а теперь может сесть в тюрьму на восемь лет. Подробности истории публикует SHOT .

Как пишет телеграм-канал, всё произошло в Улан-Удэ. К хозяину магазина "Арсенал БМ" пришёл друг и попросил "отсыпать" ему охотничьих патронов калибра 5,6 миллиметра. При этом разрешения на их покупку не имел. Тем не менее это не остановило владельца, который, не раздумывая, продал другу огромное количество патронов. Позже об этом узнала полиция. Теперь хозяину "оружейки" грозит до восьми лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный сбыт боеприпасов".