В Бурятии хозяину оружейного магазина грозит 8 лет тюрьмы за продажу патронов другу
Хозяин оружейного магазина в Улан-Удэ продал 5 тысяч патронов другу без документов
В Бурятии директор оружейного магазина продал своему другу пять тысяч патронов, а теперь может сесть в тюрьму на восемь лет. Подробности истории публикует SHOT.
Как пишет телеграм-канал, всё произошло в Улан-Удэ. К хозяину магазина "Арсенал БМ" пришёл друг и попросил "отсыпать" ему охотничьих патронов калибра 5,6 миллиметра. При этом разрешения на их покупку не имел. Тем не менее это не остановило владельца, который, не раздумывая, продал другу огромное количество патронов. Позже об этом узнала полиция. Теперь хозяину "оружейки" грозит до восьми лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный сбыт боеприпасов".
Ранее ФСБ раскрыла сеть подпольных оружейников и изъяла почти 400 единиц оружия в 44 регионах России. Сотрудникам также удалось разоблачить деятельность 40 незаконных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.
ТАСС / Юрий Смитюк