Польша передала Украине ударные советские вертолёты "Крокодил", узнали СМИ
WSJ: Польша передала Украине около десятка вертолётов Ми-24 советской разработки
Вертолёт Ми-24 ("Крокодил"). Обложка © Wikipedia
Польша недавно поставила Украине порядка десяти транспортно-боевых вертолётов Ми-24, также известных как "Крокодил". Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Польша <...> недавно передала Киеву около десятка боевых вертолётов Ми-24 советской разработки", — сообщил собеседник газеты.
При этом источник издания уточнил, что до этого предоставление Варшавой данных ударных винтокрылых машин Киеву никак не разглашалось.
Ранее Лайф рассказывал, что после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским власти Чехии согласились передать ему вертолёты и боеприпасы. Кроме того, Прага изъявила готовность помочь и обучить военных пилотов, в том числе лётчиков для истребителей F-16.