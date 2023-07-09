Польша передала Украине ударные советские вертолёты "Крокодил", узнали СМИ

Польша недавно поставила Украине порядка десяти транспортно-боевых вертолётов Ми-24, также известных как "Крокодил". Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Польша <...> недавно передала Киеву около десятка боевых вертолётов Ми-24 советской разработки", — сообщил собеседник газеты.

При этом источник издания уточнил, что до этого предоставление Варшавой данных ударных винтокрылых машин Киеву никак не разглашалось.