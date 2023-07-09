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9 июля, 06:19
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Польша передала Украине ударные советские вертолёты "Крокодил", узнали СМИ

WSJ: Польша передала Украине около десятка вертолётов Ми-24 советской разработки

<p>Вертолёт Ми-24 ("Крокодил"). Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8-24#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Mil_Mi-24D_(centered).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Вертолёт Ми-24 ("Крокодил"). Обложка © Wikipedia

Польша недавно поставила Украине порядка десяти транспортно-боевых вертолётов Ми-24, также известных как "Крокодил". Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Польша <...> недавно передала Киеву около десятка боевых вертолётов Ми-24 советской разработки", — сообщил собеседник газеты.

При этом источник издания уточнил, что до этого предоставление Варшавой данных ударных винтокрылых машин Киеву никак не разглашалось.

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Николь Вербер
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