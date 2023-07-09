Пьяная саратовчанка избила санитарку, узнав, что не сломала палец после ковыряния в носу

На санитарку в больнице Саратовской области напала пьяная женщина, расстроившаяся из-за того, что у неё не получилось сломать палец во время ковыряния в носу. Об инциденте сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

По его данным, всё произошло в городе Балаково, где 35-летняя пациентка решила выразить своё категорическое несогласие с поставленным диагнозом. Ещё рано утром она обратилась в травмпункт с жалобами на сломанный палец, которым ковыряла в носу, однако проведённый рентген перелома не подтвердил. В итоге разозлившаяся пьяная женщина решила выместить все эмоции на санитарке. Она схватила её за волосы и ударила головой о стену.

"После нажатия тревожной кнопки группа быстрого реагирования прибыла оперативно и очень кстати. Пациентка уже разыскивалась за нанесение телесных повреждений другому человеку", — уточнил Костин в своём телеграм-канале.

Пострадавшую санитарку госпитализировали. Она намерена писать заявление на нападавшую в полицию.