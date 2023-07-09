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9 июля, 10:10

Россиянка закатила скандал в аэропорту и пыталась пройти в самолёт с горшком на голове

Пассажирка Utair надела на голову детский горшок, чтобы не платить за его провоз

Пассажирка Utair схлестнулась с представителем авиакомпании при посадке на рейс из-за детского горшка, который мать взяла в самолёт в качестве ручной клади. Сотрудница попросила положить ёмкость в калибратор, поскольку у женщины на руках был негабаритный багаж, за который взимается плата.

Пассажирка авиакомпании Utair надела на голову горшок, с которым её не пускали на рейс. Видео © t.me / Mash

Габариты горшка не подошли под норматив: 55 см считаются дополнительной ручной кладью. Возмущённая пассажирка не захотела оплачивать груз и предложила свой вариант — надеть горшок себе на голову, "как шляпу".

"Я что должна с горшком делать? Давайте я его себе на голову надену, будет шляпа. Подойдёт?" — сказала мать и разрешила сфотографировать её "для отчётности" представителю компании.

Как уточняет телеграм-канал Mash, эксперимент не прошёл и горшок пришлось оставить: платить за его перевозку оказалось финансово невыгодно.

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Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке
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