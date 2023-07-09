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9 июля, 10:27

Министр обороны Словакии выступил против размещения ядерного оружия в Польше

В Словакии не видят поводов для размещения ядерного оружия в Центральной Европе. Об этом в беседе с изданием Pravda.sk сообщил министр обороны страны Мартин Скленар.

"Пока мы не видим причин для того, чтобы в регионе было размещено ядерное оружие", заявил глава Министерства обороны Словакии в ответ на призыв премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, захотевшего убедить партнёров по НАТО в необходимости размещения такого оружия в республике.

Скленар подчеркнул, что позицию Словакии разделяют и другие европейские страны, располагающие "некоторыми ядерными возможностями", и предложил узнать у представителей Польши, почему те так хотят появления в Европе ядерного оружия. Впрочем, к этому он добавил, что у поляков есть национальное право решать, что они хотят иметь на своих территориях ради гарантий безопасности страны.

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Напомним, в конце июня польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил о том, что Польша хочет принять участие в программе НАТО Nuclear Sharing. По мнению политика, это адекватный ответ на размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии.

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Юрий Лысенко
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