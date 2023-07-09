Сахалинка наткнулась у моря на жуткое полуметровое нечто, похожее на эмбрион
Жительница Сахалина обнаружила на пляже объект, похожий на большой эмбрион
Жительница Поронайского района Сахалинской области случайно обнаружила на побережье нечто напоминающее эмбрион. Она рассказала astv.ru, что находка была огромной — около 40–50 сантиметров в длину.
Нечто, найденное на побережье жительницей Сахалинской области. Обложка © astv.ru
Догадки островитянки подтвердили в фонде защиты природы и окружающей среды "Зелёный Сахалин". Там отметили, что объект похож на эмбрион морского животного, точный вид которого можно будет установить при детальном исследовании. Специалисты планируют связаться с женщиной, чтобы, по всей видимости, узнать точное местоположение находки.
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