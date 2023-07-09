Сахалинка наткнулась у моря на жуткое полуметровое нечто, похожее на эмбрион

Жительница Поронайского района Сахалинской области случайно обнаружила на побережье нечто напоминающее эмбрион. Она рассказала astv.ru, что находка была огромной — около 40–50 сантиметров в длину.

Нечто, найденное на побережье жительницей Сахалинской области. Обложка © astv.ru

Догадки островитянки подтвердили в фонде защиты природы и окружающей среды "Зелёный Сахалин". Там отметили, что объект похож на эмбрион морского животного, точный вид которого можно будет установить при детальном исследовании. Специалисты планируют связаться с женщиной, чтобы, по всей видимости, узнать точное местоположение находки.