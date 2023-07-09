Актриса из "Тарзана" и "Волшебника страны Оз" умерла в доме престарелых

Американская актриса Бетта Сент-Джон, известная по роли в фильме "Тарзан и неудачное сафари", умерла в доме престарелых в Англии в возрасте 93 лет. Об этом изданию The Hollywood Reporter сообщил её сын Роджер Грант.

Актёрская карьера Сент-Джон началась, когда она была ещё десятилетней девочкой, а решение покинуть профессию актриса приняла в начале 60-х годов ради своей семьи. Помимо сына Роджера у актрисы остались дочери Дианна и Карен, а ещё внуки — Мютт, Дрю, Майкл и Кристен.

Бетта Сент-Джон родилась в Калифорнии 26 ноября 1929 года. Когда ей было десять лет, она сыграла роль в фильме "Дестри снова в седле" вместе со знаменитой Марлен Дитрих. В романтической комедии "Жена-мечта" Сент-Джон сыграла свою первую взрослую роль. А ещё она снималась в фильмах "Тарзан и неудачное сафари" и его продолжении "Тарзан великолепный", а также в "Волшебнике страны Оз".