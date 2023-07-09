"Антидемократический комик": Кандидат в президенты США унизил Зеленского одним словом

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами раскритиковал главу Незалежной Владимира Зеленского. Политик назвал его крысоловом и заявил, что лидер Незалежной ставит мир под угрозу ядерной войны.

"Если я стану президентом, то не потерплю издевательств со стороны антидемократического комика, ставшего лидером государства. Для меня действительно загадка, каким образом Запад каждый день ест из рук этого крысолова", — написал Рамасвами в своём твиттере.

Американский политик потребовал прекратить подводить страны к грани ядерной войны, а также призвал нынешнего главу Белого дома Джо Байдена прямо и открыто высказаться против членства Украины в НАТО.