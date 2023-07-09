"Антидемократический комик": Кандидат в президенты США унизил Зеленского одним словом
Кандидат в президенты США Рамасвами назвал Зеленского крысоловом
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами раскритиковал главу Незалежной Владимира Зеленского. Политик назвал его крысоловом и заявил, что лидер Незалежной ставит мир под угрозу ядерной войны.
"Если я стану президентом, то не потерплю издевательств со стороны антидемократического комика, ставшего лидером государства. Для меня действительно загадка, каким образом Запад каждый день ест из рук этого крысолова", — написал Рамасвами в своём твиттере.
Американский политик потребовал прекратить подводить страны к грани ядерной войны, а также призвал нынешнего главу Белого дома Джо Байдена прямо и открыто высказаться против членства Украины в НАТО.
Ранее президент США Джо Байден уже говорил о том, чем Вашингтону может грозить вступление Украины в НАТО. По его словам, если это произойдёт до завершения конфликта, то прямого столкновения Североатлантического альянса с Россией избежать не получится.
AP / Petr David Josek