Жителей многоэтажки в Татарстане напугала группа неизвестных с автоматами в пакетах
Трое неизвестных с автоматами пытались попасть в многоэтажку в Елабуге
Группу неизвестных мужчин, предположительно, с автоматами заметили во дворе многоэтажки в Елабуге Республики Татарстан. Видео с камер наблюдения публикует телеграм-канал Mash Iptash.
В Татарстане заметили странную троицу с автоматами в пакетах. Видео © t.me / Mash Iptash
Подозрительный молодой человек с завёрнутым в плотный пакет оружием и его приятели попали на камеру видеонаблюдения в подъезде. Как уточняет Mash Iptash, мужчины пытались проникнуть в этот и другие подъезды жилого дома и звонили в домофоны.
О странной троице с автоматами в пакетах местные жители сообщили в полицию. Но когда правоохранители прибыли, неизвестные уже скрылись.
Ранее Лайф писал, что в Кемеровской области мужчина с ножами пытался прорваться в отдел МВД и ранил двух полицейских. Что побудило его совершить данный поступок, неизвестно.
t.me / Mash Iptash