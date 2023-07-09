Жителей многоэтажки в Татарстане напугала группа неизвестных с автоматами в пакетах

Группу неизвестных мужчин, предположительно, с автоматами заметили во дворе многоэтажки в Елабуге Республики Татарстан. Видео с камер наблюдения публикует телеграм-канал Mash Iptash.

В Татарстане заметили странную троицу с автоматами в пакетах. Видео © t.me / Mash Iptash

Подозрительный молодой человек с завёрнутым в плотный пакет оружием и его приятели попали на камеру видеонаблюдения в подъезде. Как уточняет Mash Iptash, мужчины пытались проникнуть в этот и другие подъезды жилого дома и звонили в домофоны.

О странной троице с автоматами в пакетах местные жители сообщили в полицию. Но когда правоохранители прибыли, неизвестные уже скрылись.