В душевой хостела в Петербурге нашли мёртвым 43-летнего постояльца

В посёлке Металлострой Колпинского района Санкт-Петербурга нашли мёртвым постояльца хостела "Домус". Об этом сообщает портал "78.ru" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации издания, администратор хостела позвонила в службу 112 вечером субботы. Прибывший на её вызов наряд полиции нашёл в душевой хостела тело 43-летнего безработного мужчины с пропиской в Волхове. На теле мужчины были колото-резаные раны. Обстоятельства смерти постояльца устанавливаются, точную причину смерти определят при вскрытии.