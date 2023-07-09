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9 июля, 11:58

В душевой хостела в Петербурге нашли мёртвым 43-летнего постояльца

В посёлке Металлострой Колпинского района Санкт-Петербурга нашли мёртвым постояльца хостела "Домус". Об этом сообщает портал "78.ru" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации издания, администратор хостела позвонила в службу 112 вечером субботы. Прибывший на её вызов наряд полиции нашёл в душевой хостела тело 43-летнего безработного мужчины с пропиской в Волхове. На теле мужчины были колото-резаные раны. Обстоятельства смерти постояльца устанавливаются, точную причину смерти определят при вскрытии.

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Ранее сегодня стало известно, что пропавший в Балахтинском районе Красноярского края 14-летний подросток найден мёртвым. 6 июля он ушёл пасти скот и не вернулся.

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Юрий Лысенко
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