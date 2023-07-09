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9 июля, 11:53

Стало известно о повестке Путина на следующей неделе

Путин примет участие в Форуме будущих технологий в Москве

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие в Форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир", который пройдёт с 9 по 14 июля в Центре международной торговли в Москве. О распорядке дел главы государства сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Согласно его данным, на повестке российского лидера также регулярное совещание с членами Совета безопасности РФ.

Путин рассказал о главных задачах, стоящих перед российской промышленностью

Путин рассказал о главных задачах, стоящих перед российской промышленностью

Ранее Путин направил приветствие участникам Форума будущих технологий. Он отметил, что для укрепления технологического суверенитета России важно, чтобы передовые разработки наших инженеров максимально быстро внедрялись в жизнь. Президент надеется, что Форум будущих технологий придаст дополнительный мощный импульс этой работе.

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ТАСС / The Kremlin Moscow

Андрей Бражников
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