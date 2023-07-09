Стало известно о повестке Путина на следующей неделе

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие в Форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир", который пройдёт с 9 по 14 июля в Центре международной торговли в Москве. О распорядке дел главы государства сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".