Стало известно о повестке Путина на следующей неделе
Путин примет участие в Форуме будущих технологий в Москве
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие в Форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир", который пройдёт с 9 по 14 июля в Центре международной торговли в Москве. О распорядке дел главы государства сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
Согласно его данным, на повестке российского лидера также регулярное совещание с членами Совета безопасности РФ.
Ранее Путин направил приветствие участникам Форума будущих технологий. Он отметил, что для укрепления технологического суверенитета России важно, чтобы передовые разработки наших инженеров максимально быстро внедрялись в жизнь. Президент надеется, что Форум будущих технологий придаст дополнительный мощный импульс этой работе.
ТАСС / The Kremlin Moscow