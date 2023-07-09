Захарова обратила внимание на проступок Франции, от которого де Голль "перевернулся в гробу"

По словам Колонны, республика собирается усилить военную поддержку Украины и готовит новые поставки помощи. Министр подчеркнула, что Париж и его союзники работают над гарантиями безопасности, которые Украине можно предоставить "не вместо, а параллельно с процессом её интеграции в НАТО". Она также пояснила, что в краткосрочной перспективе западные партнёры намерены обратить особое внимание на противовоздушную оборону и артиллерию для ВСУ.