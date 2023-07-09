Захарова обратила внимание на проступок Франции, от которого де Голль "перевернулся в гробу"
Захарова: Франция спонсирует нацистов, отправляя Украине новое вооружение
Мария Захарова. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Отправляя Украине очередной пакет военной помощи, Франция открыто спонсирует нацистов, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ответ на слова главы французского МИД Катрин Колонны о планах Парижа усилить военную поддержку Киева.
"Де Голль в гробу перевернулся: его страна спонсирует нацистов", — написала в Telegram Захарова.
По словам Колонны, республика собирается усилить военную поддержку Украины и готовит новые поставки помощи. Министр подчеркнула, что Париж и его союзники работают над гарантиями безопасности, которые Украине можно предоставить "не вместо, а параллельно с процессом её интеграции в НАТО". Она также пояснила, что в краткосрочной перспективе западные партнёры намерены обратить особое внимание на противовоздушную оборону и артиллерию для ВСУ.
Ранее стало известно, что в боевых действиях на Украине участвует около 100 французских наёмников. Впрочем, в начале конфликта некоторые французы приехали туда на несколько дней, а затем вернулись на родину.