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9 июля, 12:41

Бушующий в Анапе шторм чуть не унёс в море двух смельчаков, наплевавших на запрет

В Анапе двух отдыхающих чуть не унесло в море из-за продолжающегося шторма

Отдыхающие не спешат соблюдать запрет мэрии Анапы на купание в Чёрном море и продолжают предаваться водным процедурам. Как пишет SHOT, уже минимум два человека чуть не стали жертвами стихии: волны начали уносить их в открытую воду, однако подоспевший спасатель помог им выбраться.

Бушующий в Анапе шторм чуть не унёс в море двух отдыхающих, нарушивших запрет на купание. Видео © SHOT

"Где он вообще? Только руки видно! Его несёт уже, охренеть!" говорит мужчина.

Примечательно, что параллельно с происходящим в неспокойные воды пытаются заходить отдыхающие с детьми, однако спасатели их прогоняют.

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Напомним, в районе Анапы действует штормовое предупреждение. Из-за стихии уже второй день сохраняется введённый мэрией запрет на купание в море.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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