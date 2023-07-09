Бушующий в Анапе шторм чуть не унёс в море двух смельчаков, наплевавших на запрет

Отдыхающие не спешат соблюдать запрет мэрии Анапы на купание в Чёрном море и продолжают предаваться водным процедурам. Как пишет SHOT, уже минимум два человека чуть не стали жертвами стихии: волны начали уносить их в открытую воду, однако подоспевший спасатель помог им выбраться.

Бушующий в Анапе шторм чуть не унёс в море двух отдыхающих, нарушивших запрет на купание. Видео © SHOT

"Где он вообще? Только руки видно! Его несёт уже, охренеть!" — говорит мужчина.

Примечательно, что параллельно с происходящим в неспокойные воды пытаются заходить отдыхающие с детьми, однако спасатели их прогоняют.