Россия отвоевала у США звание главного поставщика газа в Испанию

По итогам июня Россия стала главным поставщиком газа в Испанию, опередив по объёмам экспорта голубого топлива другие страны, следует из данных энергетической компании Enagas.

За месяц Мадрид закупил у Москвы 7673 гигаватт-часа сжиженного природного газа, или 26,8% от общего объёма закупок. С января по июнь этот показатель составил 41 145 гигаватт-часов СПГ.

Вторым после России поставщиком стал Алжир, экспортировавший в Испанию 21% от общего объёма газа, а третье место досталось США с 18,5%.