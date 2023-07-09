Россия отвоевала у США звание главного поставщика газа в Испанию
Enagas: Россия стала главным поставщиком газа в Испанию в июне
По итогам июня Россия стала главным поставщиком газа в Испанию, опередив по объёмам экспорта голубого топлива другие страны, следует из данных энергетической компании Enagas.
За месяц Мадрид закупил у Москвы 7673 гигаватт-часа сжиженного природного газа, или 26,8% от общего объёма закупок. С января по июнь этот показатель составил 41 145 гигаватт-часов СПГ.
Вторым после России поставщиком стал Алжир, экспортировавший в Испанию 21% от общего объёма газа, а третье место досталось США с 18,5%.
А ранее в "Газпроме" предрекли ЕС трудности в пополнении хранилищ из-за отказа от российского газа. В компании отметили, что пережить этот отопительный сезон европейцам во многом помогла тёплая погода, но нет никаких гарантий, что природа сделает такой подарок и следующей зимой.
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