Мотодельтаплан протаранил палатку на фестивале в Пермском крае
В Кунгуре Пермского края на фестивале "ПроНебо" мотодельтаплан врезался в палатку
В городе Кунгуре Пермского края во время фестиваля воздухоплавания "ПроНебо" перевернулся мотодельтаплан. Судя по опубликованным в Сети кадрам, во время разгона пилот не смог набрать высоту и влетел в палатку.
Мотодельтаплан влетел в палатку на фестивале в Пермском крае. Видео © VK / "МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ!"
Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, никто не пострадал. По факту происшествия началась проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности полётов.
Ранее Лайф рассказывал, как в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края пилот самодельного мотодельтаплана погиб во время неудачного приземления. Летательный аппарат буквально рассыпался от столкновения.
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