Мотодельтаплан протаранил палатку на фестивале в Пермском крае

В городе Кунгуре Пермского края во время фестиваля воздухоплавания "ПроНебо" перевернулся мотодельтаплан. Судя по опубликованным в Сети кадрам, во время разгона пилот не смог набрать высоту и влетел в палатку.

Мотодельтаплан влетел в палатку на фестивале в Пермском крае. Видео © VK / "МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ!"

Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, никто не пострадал. По факту происшествия началась проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности полётов.