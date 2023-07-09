Появилось видео доставки на Украину из Польши ударных советских вертолётов "Крокодил"
В Сети появилось видео транспортировки на Украину польских вертолётов Ми-24
В Сети появилось видео перевозки из Польши на Украину советских вертолётов Ми-24, о тайной передаче которых ранее прознали американские СМИ. На опубликованных украинскими изданиями кадрах видны тягачи с двумя "Крокодилами". Где именно снят ролик, не уточняется.
Транспортировка на Украину польских вертолётов Ми-24. Видео © t.me / stranaua
Но, по сведениям американской газеты Wall Street Journal, это не все ударные вертолёты. Журналисты пишут, что Польша поставила Украине порядка десяти транспортно-боевых Ми-24. Информированный источник издания утверждает, что до этого предоставление Варшавой данных ударных винтокрылых машин Киеву никак не разглашалось.
t.me / stranaua