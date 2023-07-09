Появилось видео доставки на Украину из Польши ударных советских вертолётов "Крокодил"

В Сети появилось видео перевозки из Польши на Украину советских вертолётов Ми-24, о тайной передаче которых ранее прознали американские СМИ. На опубликованных украинскими изданиями кадрах видны тягачи с двумя "Крокодилами". Где именно снят ролик, не уточняется.