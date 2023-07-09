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9 июля, 14:51

Появилось видео доставки на Украину из Польши ударных советских вертолётов "Крокодил"

В Сети появилось видео транспортировки на Украину польских вертолётов Ми-24

В Сети появилось видео перевозки из Польши на Украину советских вертолётов Ми-24, о тайной передаче которых ранее прознали американские СМИ. На опубликованных украинскими изданиями кадрах видны тягачи с двумя "Крокодилами". Где именно снят ролик, не уточняется.

Транспортировка на Украину польских вертолётов Ми-24. Видео © t.me / stranaua

Но, по сведениям американской газеты Wall Street Journal, это не все ударные вертолёты. Журналисты пишут, что Польша поставила Украине порядка десяти транспортно-боевых Ми-24. Информированный источник издания утверждает, что до этого предоставление Варшавой данных ударных винтокрылых машин Киеву никак не разглашалось.

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Обложка ©

t.me / stranaua

Андрей Бражников
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