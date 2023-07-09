Зеленский высказался о давлении западных лидеров из-за провала контрнаступления ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что темпы контрнаступления ВСУ медленнее, чем ожидалось, однако он не считает, что атака украинской армии застряла на месте без продвижения. Об этом он заявил в эфире телеканала ABC.

"Все мы хотим, чтобы это происходило быстрее. Каждый день означает потери среди украинцев. Мы продвигаемся, мы не застряли на одном месте", — поведал лидер Незалежной, заверив, что не ощущает на себе давления партнёров с Запада в связи с неудачами украинской армии на поле боя.