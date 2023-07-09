Зеленский и Дуда неожиданно прибыли на мессу в Луцке в канун Кровавого воскресенья

Напомним, что Волынская резня является непримиримым вопросом в польско-украинских отношениях. Варшава регулярно настаивает на эксгумации тел жертв, в то время как киевские власти считают, что эта тема должна быть закрыта за давностью лет. Буквально в конце мая МИД Польши предложил Зеленскому извиниться за Волынскую резню, поскольку обсуждения этой темы блокируются Украиной, а Польша уже взяла ответственность за подобные действия по отношению к украинцам. В ответ на это украинский посол в Варшаве Василий Зварыч назвал "неприемлемыми и досадными" такие просьбы, поскольку они "навязывают" Киеву действия по отношению к истории. Поляки потребовали признать дипломата персоной нон грата и выгнать из страны. Дело завершилось пока лишь удалением скандального поста.