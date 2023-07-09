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9 июля, 09:35

Зеленский и Дуда неожиданно прибыли на мессу в Луцке в канун Кровавого воскресенья

Зеленский и Дуда почтили память жертв Волынской резни в костёле Петра и Павла

<p>Президенты Польши и Украины в соборе Петра и Павла. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/ZelenskyyUa" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@ZelenskyyUa</a></p>

Президенты Польши и Украины в соборе Петра и Павла. Обложка © Twitter / @ZelenskyyUa

Президент Польши Анджей Дуда и украинский лидер Владимир Зеленский прибыли в Петропавловский костёл в Луцке (собор святых Петра и Павла) почтить память жертв Волынской резни в канун Кровавого воскресенья. О предстоящем визите заранее заявлено не было.

Анджей Дуда и Владимир Зеленский посетили собор Петра и Павла в Волынской области. Видео © t.me / Vesti

"Вместе чествуем всех невинных жертв Волыни! Память нас объединяет!" — написал Зеленский в Twitter.

Напомним, что Волынская резня является непримиримым вопросом в польско-украинских отношениях. Варшава регулярно настаивает на эксгумации тел жертв, в то время как киевские власти считают, что эта тема должна быть закрыта за давностью лет. Буквально в конце мая МИД Польши предложил Зеленскому извиниться за Волынскую резню, поскольку обсуждения этой темы блокируются Украиной, а Польша уже взяла ответственность за подобные действия по отношению к украинцам. В ответ на это украинский посол в Варшаве Василий Зварыч назвал "неприемлемыми и досадными" такие просьбы, поскольку они "навязывают" Киеву действия по отношению к истории. Поляки потребовали признать дипломата персоной нон грата и выгнать из страны. Дело завершилось пока лишь удалением скандального поста.

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Ирина Фальке
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