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Регион
Опубликовано 9 июля 2023, 17:15
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В США ужаснулись способности России уничтожить любой объект на Украине одной ракетой

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: РФ может уничтожить любой объект ВСУ одной ракетой

Высокоточные ракеты ВС РФ показывают высокую эффективность в уничтожении натовской техники, которой снабдили украинских военных. Об этом в интервью каналу Judging Freedom рассказал бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн.

"Россия легко определяет объект военной инфраструктуры Украины и может уничтожить его <…> при помощи всего одной высокоточной ракеты", сообщил эксперт.

Аналитик уверен, что Киев оказался в критической ситуации, не будучи в состоянии защищаться от российских ударов. По его мнению, низкая эффективность системы ПВО — одна из главных причин тяжёлых потерь ВСУ.

На предстоящем саммите НАТО странам-участникам нужно будет принять финальное решение по конфликту на Украине, учитывая при этом провалы ВСУ, подчеркнул Макговерн. Контрнаступление обернулось катастрофой, которая подтолкнёт альянс к тщательному обдумыванию дальнейших шагов. Но эксперт не исключает, что страны блока НАТО могут решить и в очередной раз нарастить военную помощь Киеву, хотя сам считает начало мирных переговоров единственно верным решением.

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К слову, американский лидер Джо Байден не видит единства среди стран НАТО по вопросу присоединения Украины к альянсу. Однако президент США уверен, что стране вступать в альянс пока рано — нужно выполнить ряд требований.

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ТАСС / Бобылев Сергей

Юрий Лысенко
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