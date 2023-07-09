Высокоточные ракеты ВС РФ показывают высокую эффективность в уничтожении натовской техники, которой снабдили украинских военных. Об этом в интервью каналу Judging Freedom рассказал бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн.

"Россия легко определяет объект военной инфраструктуры Украины и может уничтожить его <…> при помощи всего одной высокоточной ракеты", — сообщил эксперт.

Аналитик уверен, что Киев оказался в критической ситуации, не будучи в состоянии защищаться от российских ударов. По его мнению, низкая эффективность системы ПВО — одна из главных причин тяжёлых потерь ВСУ.

На предстоящем саммите НАТО странам-участникам нужно будет принять финальное решение по конфликту на Украине, учитывая при этом провалы ВСУ, подчеркнул Макговерн. Контрнаступление обернулось катастрофой, которая подтолкнёт альянс к тщательному обдумыванию дальнейших шагов. Но эксперт не исключает, что страны блока НАТО могут решить и в очередной раз нарастить военную помощь Киеву, хотя сам считает начало мирных переговоров единственно верным решением.