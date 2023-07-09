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9 июля, 17:39

В Башкирии дерево придавило беременную женщину

В Башкирии беременная женщина чуть не погибла при падении дерева

<p>В Башкирии дерево придавило беременную женщину. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mchsrb01/4506" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"МЧС Башкортостан" </a></p>

В Башкирии дерево придавило беременную женщину. Обложка © t.me / "МЧС Башкортостан"

В республике Башкортостан огромное дерево рухнуло на автомобиль и палатку, придавив беременную женщину. Будущая мама выжила, но была госпитализирована с серьёзными травмами, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

По данным ведомства, ЧП произошло 8 июля на берегу реки Сим в деревне Асканыш. Дерево упало на палатку, полностью смяло крышу автомобиля и чуть не раздавило местную жительницу. По какой причине оно рухнуло, не сообщается.

"Женщину с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой, а также закрытым перелом правой плечевой кости госпитализировали в больницу", — сообщили в экстренных службах.

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Ранее в Коломне мощный ураган повалил дерево на ехавший автомобиль, следом за ним на дорогу рухнул фонарный столб. Момент падения попал на видео.

Ирина Фальке
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