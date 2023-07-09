В Башкирии дерево придавило беременную женщину

В республике Башкортостан огромное дерево рухнуло на автомобиль и палатку, придавив беременную женщину. Будущая мама выжила, но была госпитализирована с серьёзными травмами, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

По данным ведомства, ЧП произошло 8 июля на берегу реки Сим в деревне Асканыш. Дерево упало на палатку, полностью смяло крышу автомобиля и чуть не раздавило местную жительницу. По какой причине оно рухнуло, не сообщается.

"Женщину с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой, а также закрытым перелом правой плечевой кости госпитализировали в больницу", — сообщили в экстренных службах.