В Башкирии дерево придавило беременную женщину
В Башкирии беременная женщина чуть не погибла при падении дерева
В Башкирии дерево придавило беременную женщину. Обложка © t.me / "МЧС Башкортостан"
В республике Башкортостан огромное дерево рухнуло на автомобиль и палатку, придавив беременную женщину. Будущая мама выжила, но была госпитализирована с серьёзными травмами, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.
По данным ведомства, ЧП произошло 8 июля на берегу реки Сим в деревне Асканыш. Дерево упало на палатку, полностью смяло крышу автомобиля и чуть не раздавило местную жительницу. По какой причине оно рухнуло, не сообщается.
"Женщину с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой, а также закрытым перелом правой плечевой кости госпитализировали в больницу", — сообщили в экстренных службах.
Ранее в Коломне мощный ураган повалил дерево на ехавший автомобиль, следом за ним на дорогу рухнул фонарный столб. Момент падения попал на видео.