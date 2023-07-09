Клаудиньо покинул поле из-за травмы в матче с "Фенербахче"

Клаудиньо, полузащитник петербургского ФК "Зенит", травмировал ногу во время товарищеского матча против турецкого "Фенербахче". Игра проходила в рамках Кубка PARI Премьер.

Травмированного Клаудиньо увозят с поля. Видео © Twitter / Spor Kulübü

Футболист получил удар в правое колено в начале матча. Его пришлось заменить — вместо него на поле вышел Дмитрий Васильев.

Клаудиньо стал частью "Зенита" летом 2021 года. Он провёл за клуб 24 матча в прошедшем сезоне, на его счету пять забитых мячей и девять результативных передач. Вместе с товарищем по команде Малкомом получил российское гражданство весной 2023 года.