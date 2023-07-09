Клаудиньо покинул поле из-за травмы в матче с "Фенербахче"
Клаудиньо получил травму правого колена в товарищеском матче с "Фенербахче"
Клаудиньо, полузащитник петербургского ФК "Зенит", травмировал ногу во время товарищеского матча против турецкого "Фенербахче". Игра проходила в рамках Кубка PARI Премьер.
Травмированного Клаудиньо увозят с поля. Видео © Twitter / Spor Kulübü
Футболист получил удар в правое колено в начале матча. Его пришлось заменить — вместо него на поле вышел Дмитрий Васильев.
Клаудиньо стал частью "Зенита" летом 2021 года. Он провёл за клуб 24 матча в прошедшем сезоне, на его счету пять забитых мячей и девять результативных передач. Вместе с товарищем по команде Малкомом получил российское гражданство весной 2023 года.
На днях главный тренер "Зенита" Сергей Семак подтвердил ведение переговоров с бывшим игроком московского ЦСКА Марио Фернандесом, уточнив, что пока ещё рано для конкретики. Ранее Лайф писал о том, что бразильский футболист Марио Фернандес намерен подписать контракт с петербургским клубом "Зенит". Сообщалось, что срок контракта составит два года, зарплата — два с половиной миллиона евро за сезон.
Twitter / Spor Kulübü