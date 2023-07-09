Самолёт из Москвы экстренно сел в Волгограде из-за состояния 6-летней пассажирки

Маленькую пассажирку приняла детская клиническая больница № 8, жизнь девочки вне опасности. Самолёт уже вылетел в Минеральные Воды.

Россиянка закатила скандал в аэропорту и пыталась пройти в самолёт с горшком на голове

А ранее самолёт Ан-2 совершил вынужденную посадку в Кировской области. На его борту находилось пять человек, никто из них не пострадал.