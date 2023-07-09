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9 июля, 18:25
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Самолёт из Москвы экстренно сел в Волгограде из-за состояния 6-летней пассажирки

Самолёт Москва – Минводы совершил экстренную посадку в Волгограде

Шестилетней девочке стало плохо в самолёте рейса Москва – Минеральные Воды, борт совершил вынужденную посадку в Волгограде.

"Пассажир с рейса снят, передан специалистам медицинского учреждения города", — сообщили в местном аэропорту.

Маленькую пассажирку приняла детская клиническая больница № 8, жизнь девочки вне опасности. Самолёт уже вылетел в Минеральные Воды.

Россиянка закатила скандал в аэропорту и пыталась пройти в самолёт с горшком на голове

Россиянка закатила скандал в аэропорту и пыталась пройти в самолёт с горшком на голове

А ранее самолёт Ан-2 совершил вынужденную посадку в Кировской области. На его борту находилось пять человек, никто из них не пострадал.

Обложка ©

Shutterstock

Лариса Сафронова
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