Учительнице из Мытищ продали муляж вместо iPhone за 128 тысяч

Учительница из Московской области год копила деньги с зарплаты, чтобы купить себе iPhone, но, сделав заветное приобретение, обнаружила в коробке муляж вместо телефона. Продавец отказывается возвращать средства за неполученный товар. О ситуации рассказал SHOT.

48-летняя Александра из Мытищ добросовестно работала весь год, проводя уроки для детей, проверяя их домашние работы и вкладывая знания в их юные головы. Наградить себя за непростой труд она хотела с помощью новёхонького iPhone, на него и откладывала средства. Накопив нужные 128 тысяч, она отправилась в салон связи. Там начались странности — Александре не дали осмотреть девайс перед покупкой. Девушка-консультант сообщила, что пощупать телефон вне коробки можно будет только после оплаты, и предложила ей взять доступный вариант смартфона через каталог в компьютере. Выбрав приглянувшийся iPhone 14 Pro Max с фиолетовым корпусом, учительница произвела оплату, забрала коробку и, радостная, отправилась домой.

Радость, увы, оказалась скоротечной: в коробке не было телефона, а вместо него находился муляж. Обманутая Александра уже много раз обращалась в салон с претензиями, но всё напрасно: ей отказывают в возврате средств.