Крысы и камень вместо пианино: Клиенты Ozon рассказали о неприятных "соседях" в своих посылках
Mash: Клиенты Ozon показали, как вместе с заказами получали крыс и булыжники
Покупатели товаров на Ozon поделились жуткими сюрпризами, которые они находили в посылках с маркетплейса вместо приобретённого товара. Среди них мёртвые крысы в гриле, живые мыши в обувной коробке и даже непонятный булыжник вместо пианино за 100 тысяч рублей, пишет Mash.
Неприятные находки в посылках из Ozon. Видео © t.me / Mash
Так, уценённый гриль за 4,5 тысячи рублей для Леонида из Москвы приехал вместе с мёртвыми грызунами. В итоге маркетплейс оформил мужчине обычный возврат, теперь он планирует решать вопрос через Роспотребнадзор. Несколько скромных бонусов в качестве компенсации получил другой покупатель за семью мышей, приехавшей к нему в обувной коробке.
Но самый жуткий случай произошёл у покупательницы электронного пианино Casio стоимостью почти 100 тысяч рублей. В фирменной коробке, которую привёз курьер, оказался булыжник. Девушка обратилась в полицию, там обещали возбудить уголовное дело. В итоге Елене вернули деньги, а за непрошеным камнем прибыл доставщик и забрал его.
Это не первый скандал с Ozon за последнее время. Напомним, 5 июля стало известно о вспышке менингококковой инфекции у сотрудников маркетплейса в Екатеринбурге. В результате скончались двое работников. В Роспотребнадзоре заверили, что рисков заражения через посылки из распределительных центров Ozon нет, тем не менее горожане перестали забирать свои заказы, боясь заболеть.
Кадр видео t.me / Mash