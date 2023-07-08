Крысы и камень вместо пианино: Клиенты Ozon рассказали о неприятных "соседях" в своих посылках

Покупатели товаров на Ozon поделились жуткими сюрпризами, которые они находили в посылках с маркетплейса вместо приобретённого товара. Среди них мёртвые крысы в гриле, живые мыши в обувной коробке и даже непонятный булыжник вместо пианино за 100 тысяч рублей, пишет Mash.

Неприятные находки в посылках из Ozon. Видео © t.me / Mash

Так, уценённый гриль за 4,5 тысячи рублей для Леонида из Москвы приехал вместе с мёртвыми грызунами. В итоге маркетплейс оформил мужчине обычный возврат, теперь он планирует решать вопрос через Роспотребнадзор. Несколько скромных бонусов в качестве компенсации получил другой покупатель за семью мышей, приехавшей к нему в обувной коробке.