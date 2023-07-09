На белорусско-литовской границе возобновили работу КПП Каменный Лог
Пункт пропуска Каменный Лог на белорусско-литовской границе начал работать в полном объёме. Об этом сообщил Госпогранкомитет Белоруссии в телеграм-канале.
"В 21:00 (совпадает с московским временем. — Прим. Лайфа) в полном объёме возобновлено оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска Каменный Лог (сопредельный литовский пункт пропуска Мядининкай), — говорится в сообщении.
Ранее генеральное командование Польши заявило о переброске к границам с Белоруссией тысячи солдат и почти 200 единиц техники. Там сообщают, что причиной таких манёвров является демонстрация возможности реагировать на попытки дестабилизации на границе.
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