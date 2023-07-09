На белорусско-литовской границе возобновили работу КПП Каменный Лог

Пункт пропуска Каменный Лог на белорусско-литовской границе начал работать в полном объёме. Об этом сообщил Госпогранкомитет Белоруссии в телеграм-канале.

"В 21:00 (совпадает с московским временем. — Прим. Лайфа) в полном объёме возобновлено оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска Каменный Лог (сопредельный литовский пункт пропуска Мядининкай), — говорится в сообщении.