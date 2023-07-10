Мощнейший ливень в Нижнем Новгороде 9 июля стал причиной многокилометровых пробок, машины и общественный транспорт буквально "плыли" по дорогам. Видео разбушевавшейся в городе стихии опубликовал телеграм-канал SHOT.

В Нижнем Новгороде из-за сильнейшего ливня затопило автобус. Видео © Telegram / SHOT

На кадрах видно, как автобус заглох в огромной луже и салон сразу затопило потоком воды. Пассажиры были вынуждены спасаться от стихии, залезая на поручни и сиденья.