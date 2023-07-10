В центральных районах Магаданской области 10 июля выпал снег. Жители в соцсетях делятся фотографиями и видео необычного явления.

В Магаданской области в июле выпал снег. Видео © VK / Магадан. ЧП

Ранее в области было распространено экстренное предупреждение о ливневых дождях, которые могут размыть дороги. Жителям рекомендовали оставаться в населённых пунктах.

Представитель Гидрометцентра России по региону рассказал РИА "Новости", что в Магаданской области снег летом нередкое явление. В этом году, однако, наблюдалась аномальная жара — плюс 37 градусов, — и вдруг температура снизилась почти до нулевых значений.