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10 июля, 02:12

В Магаданской области в июле выпал снег

В центральных районах Магаданской области 10 июля выпал снег. Жители в соцсетях делятся фотографиями и видео необычного явления.

В Магаданской области в июле выпал снег. Видео © VK / Магадан. ЧП

Ранее в области было распространено экстренное предупреждение о ливневых дождях, которые могут размыть дороги. Жителям рекомендовали оставаться в населённых пунктах.

Представитель Гидрометцентра России по региону рассказал РИА "Новости", что в Магаданской области снег летом нередкое явление. В этом году, однако, наблюдалась аномальная жара — плюс 37 градусов, — и вдруг температура снизилась почти до нулевых значений.

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Ранее синоптик Евгений Тишковец сообщил, что Центральная Россия провалится в осеннюю бездну холода в разгар лета. Однако расстраиваться всё же не стоит, ведь к концу недели тепло вновь вернётся.

Обложка ©

VK / Магадан. ЧП

Лариса Сафронова
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