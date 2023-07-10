Xbox и PlayStation в России подешевели до минимума

Консоли PlayStation и Xbox в России впервые стали дешевле, чем были на старте продаж в 2020 году. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на ретейлеров.

Игровая приставка Xbox Series X изначально стоила 45,5 тысячи рублей. В январе 2022-го её можно было купить за 55–60 тысяч рублей, но сейчас найти консоль можно за 40 тысяч рублей. Схожая динамика стоимости и у PlayStation: на первых этапах продаж консоль стоила 47 тысяч рублей, потом 70, а на данный момент — 48–56 тысяч рублей.

Ретейлеры отмечают, что причиной снижения стоимости стало уменьшение количества желающих купить приставки. Соответственно, возникло затоваривание. Также российские пользователи испытывают проблемы с приобретением цифровых копий игр.