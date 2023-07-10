Непогода подтопила дома в кубанском посёлке, жителей разместили в ПВР
МЧС эвакуировало жителей посёлка Мирный на Кубани из-за подтопления 150 домов
Спасатели проводят эвакуацию жителей посёлка Мирный в Краснодарском крае из-за подтоплений. Об этом информирует пресс-служба МЧС РФ.
Всего в населённом пункте федеральной территории Сириус подтоплено примерно 150 придомовых территорий и домовладений, также вода находится на 13 улицах. Сейчас в пунктах временного размещения — 54 человека, в том числе 15 детей.
Эвакуация жителей краснодарского посёлка Мирный из-за подтоплений. Видео © t.me / МЧС России
На месте работают десять оперативных групп местной администрации и Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. Проводится откачка воды. К устранению последствий стихии привлечено 146 человек и 55 единиц техники.
Ранее Лайф писал, что в Нижнем Новгороде из-за сильнейшего ливня затопило автобус. Общественный транспорт заглох в огромной луже, и салон сразу затопило потоком воды.
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