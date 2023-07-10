Непогода подтопила дома в кубанском посёлке, жителей разместили в ПВР

Спасатели проводят эвакуацию жителей посёлка Мирный в Краснодарском крае из-за подтоплений. Об этом информирует пресс-служба МЧС РФ.

Всего в населённом пункте федеральной территории Сириус подтоплено примерно 150 придомовых территорий и домовладений, также вода находится на 13 улицах. Сейчас в пунктах временного размещения — 54 человека, в том числе 15 детей.

Эвакуация жителей краснодарского посёлка Мирный из-за подтоплений. Видео © t.me / МЧС России

На месте работают десять оперативных групп местной администрации и Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. Проводится откачка воды. К устранению последствий стихии привлечено 146 человек и 55 единиц техники.