Регион

Уведомления отключены

10 июля, 03:20

Непогода подтопила дома в кубанском посёлке, жителей разместили в ПВР

МЧС эвакуировало жителей посёлка Мирный на Кубани из-за подтопления 150 домов

Спасатели проводят эвакуацию жителей посёлка Мирный в Краснодарском крае из-за подтоплений. Об этом информирует пресс-служба МЧС РФ.

Всего в населённом пункте федеральной территории Сириус подтоплено примерно 150 придомовых территорий и домовладений, также вода находится на 13 улицах. Сейчас в пунктах временного размещения — 54 человека, в том числе 15 детей.

Эвакуация жителей краснодарского посёлка Мирный из-за подтоплений. Видео © t.me / МЧС России

В Сочи работают тревожные сирены из-за мощнейших ливней, затопивших улицы

В Сочи работают тревожные сирены из-за мощнейших ливней, затопивших улицы

На месте работают десять оперативных групп местной администрации и Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. Проводится откачка воды. К устранению последствий стихии привлечено 146 человек и 55 единиц техники.

Ранее Лайф писал, что в Нижнем Новгороде из-за сильнейшего ливня затопило автобус. Общественный транспорт заглох в огромной луже, и салон сразу затопило потоком воды.

Обложка ©

Telegram / Кубань 24

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Происшествия
  • Краснодарский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров