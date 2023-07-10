Франция вынудила НАТО отложить вопрос о японском офисе альянса

НАТО планирует отложить создание отделения в Токио до осени или на более поздний срок. Об этом пишет Nikkei со ссылкой на осведомлённые источники.

Всему виной стало решение Франции, выступившей против этой идеи, чтобы сохранить отношения с Китаем. Таким образом, вероятность того, что требующаяся для принятия решения единогласная поддержка будет достигнута на саммите в Литве, который состоится в Вильнюсе 11–12 июля, является маловероятной.

Собеседники издания назвали токийский офис альянса "менее приоритетным" пунктом обсуждения предстоящего мероприятия. Поэтому данный вопрос, вероятно, будет отложен. Блок будет работать над окончательным принятием решения до конца 2023 года.